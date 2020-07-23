Узники и их родные рассказали о происходящем во время захвата заложников в Луцке
Как передает Politeka.net, о пережитом тот день и поведении террориста они поделились с журналистами ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Мужчина, дочка и зять которого не посчастливилось находиться в захваченном автобусе, рассказал, что как раз говорил с дочерью по телефону.
"Внучка в доме плакала, потому что все это услышала, знала. И она, прямо говоря, не плакала, а визжала, и взяла копилочку, и говорит: "Вот у меня есть деньги, пойдем выкупать маму, папу", – рассказал мужчина.
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Также он отметил, что теперь дочь будет избегать автобусов, так как не на шутку перепугалась.
Один из бывших заложников отметил, что террорист зашел в салон последним и выглядил как обычный рыбак.
"В такой накидке, рыбацкой шапке. Никто не обратил внимания. Думали, что это рыбак какой-то, потому что они там часто ездят на рыбу", – вспомнил освобожденный заложник.
Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.