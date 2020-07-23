Узники и их родные рассказали о происходящем во время захвата заложников в Луцке

Как передает Politeka.net, о пережитом тот день и поведении террориста они поделились с журналистами ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Мужчина, дочка и зять которого не посчастливилось находиться в захваченном автобусе, рассказал, что как раз говорил с дочерью по телефону.

"Внучка в доме плакала, потому что все это услышала, знала. И она, прямо говоря, не плакала, а визжала, и взяла копилочку, и говорит: "Вот у меня есть деньги, пойдем выкупать маму, папу", – рассказал мужчина.

Также он отметил, что теперь дочь будет избегать автобусов, так как не на шутку перепугалась.

Один из бывших заложников отметил, что террорист зашел в салон последним и выглядил как обычный рыбак.

"В такой накидке, рыбацкой шапке. Никто не обратил внимания. Думали, что это рыбак какой-то, потому что они там часто ездят на рыбу", – вспомнил освобожденный заложник.

Заручники луцького терориста: ТСН поспілкувалася з тими, хто погодився говорити на камеру 13 випадкових людей, що пережили 13 пекельних годин. Кожен напередодні мав особисті справи і з різних причин опинився в приміському автобусі, що мав швидко проскочити середмістя Луцька. Але сталося геть не так. Хто вони, ці люди, в якому нині стані і чи готові забути вчорашній день, як страшний сон? ТСН поспілкувалася з тими, хто погодився говорити на камеру. Gepostet von ТСН am Mittwoch, 22. Juli 2020

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.