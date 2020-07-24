В сети показали как выглядит ЖД станция Ясиноватая спустя годы оккупации

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликованы в Telegramm-канале "Донбасский кейс"

"Ясиноватая. Первое фото – 2015 год, второе – 2020 год. Станция Ясиноватая Донецкой железной дороги, как пишет «Википедия» - крупнейшая железнодорожная станция и железнодорожный узел связывающая пять направлений. Действительно, на станции также находится крупнейшая в СНГ сортировочная горка, которая имеет 2 парка, а общее количество путей, не рекордное, но значительное 32+41. Да…как не крути, на реалии больно смотреть… Сотни ржавеющих под открытым небом вагонов, которые никому не нужны", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный пожаловался на ситуацию, которая сложилась на полуострове.

По его словам, в оккупированном Россией Крыму назрели проблемы, которые местные "власти" не могут разрешить. А "понаехавшие" россияне после увиденного "срачника" могут и вернуться снова на отдых.

Также мы сообщали, что один из самых красивых курортных городов Крыма Феодосия после аннексии пришла в упадок, и этот процесс продолжается.

Во что превратилась жемчужина оккупированного полуострова, показал известный российский блогер Илья Варламов, опубликовав подробный отчет под названием «Курортный сезон в Крыму. Феодосия: как из рая сделали гадючник».

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".