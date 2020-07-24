Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке мог быть "ненастоящим"

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил экс-народный депутат Украины Тарас Чорновил, передает Politeka.

"Его могли хорошо подготовить и дать минимум оружия. Кто-то видел следы боевых пуль? Если и были, это еще тоже не аргумент. Вероятность того, что "террорист" действовал сознательно по заранее подготовленному сценариею в сговоре с руководством полиции, очень высока", – считает эксперт.

По его словам, добавлял уверенности в этом предположении каждый последующий час после захвата автобуса. Для политолога показательно то, что в те моменты, когда ситуация, по логике, должна была быть критически страшной, никто особо не переживал: ни полиция, ни сами заложники, находящиеся в автобусе.

Второй вопрос, которым задается Чорновил, были ли заложники вообще.

"Думаю, в салоне были пару полицейских или внештатных сотрудников полицейской агентуры. Как-то очень вовремя у некоторых пассажиров оказались телефоны луцких журналистов. И атмосферу в салоне кто-то сумел профессионально смоделировать и не допустить паники. Кто-то из неслучайных должен был объяснить случайным, что именно происходит чтобы они "правильно" усвоили ход событий", – высказал свои предположения политик.

Также он обращает внимание на то, что находящиеся в автобусе люди признаков тревоги не проявляли.

"Чуть ли не благодарили "террориста" за "доброту и ласку". Пара людей могла быть действительно испуганной и не готовой к такому испытанию. Так нескольких и отпустили", – делится своими подозрениями Чорновил.

Помимо этого, эксперта удивляет тот факт, что не было никаких признаков паники освобожденных пассажиров.

"Такие вещи неизбежны, когда заложники настоящие. А тут как-то все тихо. Будто не только заложники и полиция, но и родные знали, что ничего страшного случиться не может, потому что все уже предрешено и финал будет непременно положительным", – резюмировал Тарас Чорновил.

Politeka писала, что командир батальона жестко высказался о событиях в Луцке: "Повелся на этот позор".

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