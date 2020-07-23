Зеленский знал о сценарии, который готовится в Луцке

Об этом сообщил бывший доброволец и командир батальона «Киевщина» Юрий Покиньборода на своей странице в Фейсбук, сообщает Politeka.net.

"Зачем Зеленский повелся на этот позор!? Я уверен, что он знал о событиях которые состоятся в Луцке", - заявил Покиньборода.

захват заложников в Луцке

Кроме того, Покиньборода заявил, что террористы на территории Украины сейчас уверены, что их требования будут выполняться: 

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"Теперь все, кто будет готовить террористические акты на территории Украины будут уверены, что их требования будут выполняться. То есть это может сдетонировать целую волну настоящих террористических актов", - сообщает командир батальона «Киевщина» .

Также он уверен, что необходимо создать комиссию для проведения расследования событий в Луцке.

"Надо срочно создать в парламенте временную-следственную комиссию для проведения расследования событий в Луцке, которые угрожают безопасности Украине и ее гражданам от преступных действий руководства государства", - резюмировал Покиньборода.  

Ранее мы писали, что появилась новая информация о террористе, который взял в заложники людей в автобусе в Луцке.

СМИ стало известно имя злоумышленника, который утром 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Как выяснилось, настоящее имя террориста: Кривош Максим Степанович. Он уроженец России, однако имеет гражданство Украины. Об этом сообщил в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

захват заложников в Луцке

Известно, что преступник родился в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации 6 ноября 1975. Официально он прописан в городе Дубно.

При этом террорист уже был неоднократно судим. В общей сложности он провел в тюрьме 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. Там он и написал свою книгу «Философия преступника», которая ранее упоминалась у него на странице в соцсети. 

Максим Кривош, луцкий террорист

Напомним, людей взяли в заложники в центре Луцка.

Как сообщала Politeka, захват автобуса с заложниками в Луцке: появились фото и требования.

Также Politeka писала, что захват автобуса в Луцке, заложница вышла на связь: "Начала плакать, а потом...".