Президент Владимир Зеленский сделал себе только хуже в ситуации с заложниками в Луцке



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила журналистка Светлана Крюкова в интервью Politeka online.

"Видео теперь у нас будут часто. Зеленский должен готовиться к тому, что он открыл "ящик Пандоры", и теперь ему придется работать практически актером одного театра. Ему будут записывать видео, поддавая шантажу и манипуляциями с вот такими вот заложниками", - отметила журналистка.



По ее словам, реакция президента на теракт в Луцке развязала руки людям, которые жаждут признания и славы.

"Его (Максима Кривоша - ред.) главный призыв заключался в том, чтобы обратить на себя внимание как можно больше журналистов. Он своего добился, а вишенкой на торте стало обращение Зеленского. Сам президент, который позже удалил видео, понимал, что так делать было нельзя", - отметила журналистка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, который захватил автобус и держал в заложниках людей. Зеленский записал видео, сказав те слова, которые требовал злоумышленник.

Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено. Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.