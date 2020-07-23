Президент Владимир Зеленский сделал себе только хуже в ситуации с заложниками в Луцке
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучила журналистка Светлана Крюкова в интервью Politeka online.
"Видео теперь у нас будут часто. Зеленский должен готовиться к тому, что он открыл "ящик Пандоры", и теперь ему придется работать практически актером одного театра. Ему будут записывать видео, поддавая шантажу и манипуляциями с вот такими вот заложниками", - отметила журналистка.
По ее словам, реакция президента на теракт в Луцке развязала руки людям, которые жаждут признания и славы.
"Его (Максима Кривоша - ред.) главный призыв заключался в том, чтобы обратить на себя внимание как можно больше журналистов. Он своего добился, а вишенкой на торте стало обращение Зеленского. Сам президент, который позже удалил видео, понимал, что так делать было нельзя", - отметила журналистка.
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Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено.
Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.