Ще одним загиблим в результаті засідки бойовиків на Донбасі виявився сержант Ярослав Журавель
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Командування морської піхоти.
Зазначається, що в результаті процедури упізнання та судово-медичної експертизи тіло, яке 21 липня російські окупанти передали на підконтрольну уряду України територію, було ідентифіковано.
"Внаслідок трагічних подій, які відбулись 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області, загинув сержант Журавель Ярослав Сергійович, командир машини – командир відділення розвідувального взводу", - йдеться в повідомленні.
У Командуванні морської піхоти також проінформували, що церемонія вшанування та прощання відбудеться об 23 липня об 11.00 у селі Андріївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.
Як відомо, 21 липня бойовики передали тіло українського військового, який загинув в результаті засідки окупантів 13 липня. Тіло загиблого ідентифікувати одразу не вдалось.
Російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. В результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один - бойове травмування. Тіла загиблих і пораненого військовослужбовців залишалися на місці обстрілу.
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