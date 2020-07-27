Ей светит до 12 лет тюрьмы

Бухгалтер воинской части ВСУ предстанет перед судом за присвоение огромной суммы

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Известно, что по результатам досудебного расследования, которым занималось Госбюро расследований, был направлен в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Следствие установило, что в период 2016-2019 годов бухгалтер одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, злоупотребляя своим служебным положением, систематически вносила в официальные документы заведомо ложные сведения.

Благодаря этой схеме бухгалтер присвоила денежные средства воинской части на общую сумму 767 тысяч гривен.

"Преступление квалифицированно по ч. 5 ст. 191, и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебной подделке, что повлекло тяжкие последствия", - добавили в пресс-службе ГБР.

Стоит также отметить, что бухгалтеру ВСУ светит от 7 до 12 лет лишения свободы в случае, если ее вина будет доказана. Кроме этого, ее могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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