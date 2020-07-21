Державне бюро розслідувань відзвітувало про результати своєї роботи за третій тиждень липня
Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ДБР.
Зазначається, що за третій тиждень липня слідчі ДБР затримали 8 осіб.
Серед них:
- депутат Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас;
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- троє посадовців Одеської митниці ДМС, які налагодили схеми системного одержання хабарів від підприємців;
- майстер лісу «Балтського лісового господарства», який одержав 93 000 гривень хабара за продаж деревини;
- начальник одного з відділів Управління Держпраці у Кіровоградській області, який одержував хабарі за погодження документів з охорони праці.
Крім того, 51 особі повідомлено про підозру.
Зокрема підозру у вчиненні злочину отримали:
- двоє оперуповноважених Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Одеській області, в одержанні неправомірної вигоди за «дахування» проституції;
- інспектор сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції у зґвалтуванні неповнолітньої;
- чотири учасника організованої групи, до складу якої входив поліцейський, члени якої займалася незаконним заволодінням майном громадян на території Запорізької області;
- директор одного з державних підприємств лісової охорони Волинської області службова недбалість якого завдала державі збитків на суму понад 17 мільйонів гривень;
Відносно 46 осіб до суду скеровано обвинувальні акти.
З них щодо:
- двох колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси у постановленні завідомо неправосудних ухвал та незаконних арештах учасників «Черкаського Євромайдану»;
- оперуповноваженого Управління СБУ в Хмельницькій області, який перебуваючи за кермом службового авто, збив на смерть двох пішоходів ;
- начальника сектору Управління протидії наркозлочинності ГУ Національної поліції в Житомирській області, який збував наркотичні речовини;
- начальника митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС та старшого інспектора цього ж посту, які зловживаючи своїм службовим становищем завдали державі збитків на суму 2,7 мільйони гривень;
- поліцейського взводу поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Одеській області та колишнього працівника поліції, проникли у житло пенсіонерів одного із сіл в Одеській області та вчинили розбійний напад з метою заволодіння майном.
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