Державне бюро розслідувань відзвітувало про результати своєї роботи за третій тиждень липня

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що за третій тиждень липня слідчі ДБР затримали 8 осіб.

Серед них:

- депутат Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас;

- троє посадовців Одеської митниці ДМС, які налагодили схеми системного одержання хабарів від підприємців;

- майстер лісу «Балтського лісового господарства», який одержав 93 000 гривень хабара за продаж деревини;

- начальник одного з відділів Управління Держпраці у Кіровоградській області, який одержував хабарі за погодження документів з охорони праці.

Крім того, 51 особі повідомлено про підозру.

Зокрема підозру у вчиненні злочину отримали:

- двоє оперуповноважених Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Одеській області, в одержанні неправомірної вигоди за «дахування» проституції;

- інспектор сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції у зґвалтуванні неповнолітньої;

- чотири учасника організованої групи, до складу якої входив поліцейський, члени якої займалася незаконним заволодінням майном громадян на території Запорізької області;

- директор одного з державних підприємств лісової охорони Волинської області службова недбалість якого завдала державі збитків на суму понад 17 мільйонів гривень;

Відносно 46 осіб до суду скеровано обвинувальні акти.

З них щодо:

- двох колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси у постановленні завідомо неправосудних ухвал та незаконних арештах учасників «Черкаського Євромайдану»;

- оперуповноваженого Управління СБУ в Хмельницькій області, який перебуваючи за кермом службового авто, збив на смерть двох пішоходів ;

- начальника сектору Управління протидії наркозлочинності ГУ Національної поліції в Житомирській області, який збував наркотичні речовини;

- начальника митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС та старшого інспектора цього ж посту, які зловживаючи своїм службовим становищем завдали державі збитків на суму 2,7 мільйони гривень;

- поліцейського взводу поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Одеській області та колишнього працівника поліції, проникли у житло пенсіонерів одного із сіл в Одеській області та вчинили розбійний напад з метою заволодіння майном.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора з ДБР викрили нахабну схему на митниці: "Користувалися службовим становищем і..."

Як повідомляла Politeka, затримано вбивць співробітника СБУ в Києві, злочин розкрито по гарячих слідах: усі подробиці.

Також Politeka писала, що слідчі ДБР попередили вбивство заступника мера Черкас: подробиці та кадри спецоперації.