На Донбассе убили 16-летнего украинца

Как передает Politeka.net, о жутком преступлении, которое произошло в 2014 году, напомнил экс-депутат Борислав Береза на своей страничке в Facebook.

"Его звали Степа Чубенко. Он был молодым парнем, у которого вся жизнь была впереди. Он был вратарем молодежной футбольной команды "Авангард" из Краматорска. Играл в КВН, писал стихи. Был искренним патриотом. Любил Украину. А в 2014 году сепары задержали его за сине-желтую ленточку. Обвинили, что он член ПС, пытали, а когда он отказался рыть окопы - казнили", - вспомнил бывший нардеп.

Тогда со Степой расправились с особой жестокостью.



"Пять пуль в голову. Убивали Степана Чубенко Вадим Погодин (кличка "Керчь"), Максим Сухомлинов (кличка "Буба") и Юрий Москалев (кличка "Жора"). Все эти мрази не приехали из Бурятии, а были нашими с вами согражданами. Да, они бывшие жители Донецка, а теперь двое сбежали на территорию аннексированного Крыма и один в Россию. И их Кремль не выдаёт, хотя они зверски убили Степу, которому было всего 16 лет", - отметил он.

Береза напомнил, что убийц парня хоть и задержали, но временем отпустили.

"Он просто хотел жить в Украине. Хотел жить в своей стране. Но сторонники "русского мира" решили иначе. Мать погибшего парня, Сталина Чубенко, добивалась, чтобы оккупанты наказали злоумышленников. Их даже задержали. Но впоследствии отпустили. Просто зверье защищает друг друга. А Степы нет. Эта история хорошо показывает, кто с той стороны. Эта трагедия подтверждает аксиому, что туда, куда приходит "русский мир", приходят так же смерть и разруха. И мы не должны забывать об этом", - заключил Береза.