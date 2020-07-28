На Донбассе убили 16-летнего украинца
Как передает Politeka.net, о жутком преступлении, которое произошло в 2014 году, напомнил экс-депутат Борислав Береза на своей страничке в Facebook.
"Его звали Степа Чубенко. Он был молодым парнем, у которого вся жизнь была впереди. Он был вратарем молодежной футбольной команды "Авангард" из Краматорска. Играл в КВН, писал стихи. Был искренним патриотом. Любил Украину. А в 2014 году сепары задержали его за сине-желтую ленточку. Обвинили, что он член ПС, пытали, а когда он отказался рыть окопы - казнили", - вспомнил бывший нардеп.
Тогда со Степой расправились с особой жестокостью.
"Пять пуль в голову. Убивали Степана Чубенко Вадим Погодин (кличка "Керчь"), Максим Сухомлинов (кличка "Буба") и Юрий Москалев (кличка "Жора"). Все эти мрази не приехали из Бурятии, а были нашими с вами согражданами. Да, они бывшие жители Донецка, а теперь двое сбежали на территорию аннексированного Крыма и один в Россию. И их Кремль не выдаёт, хотя они зверски убили Степу, которому было всего 16 лет", - отметил он.
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Береза напомнил, что убийц парня хоть и задержали, но временем отпустили.
В штабе ООС отметили, что на телах погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" были необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морге.
Кроме того, в штабе ООС рассказали, что тела погибших бойцов ВСУ были без военной формы.
Напомним, последний час жизни "Эстонца" записывался на камеру: опубликованы кадры.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.
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