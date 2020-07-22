Остання година життя військового медика Миколи Іліна знімалась на камеру

Як передає Politeka, відео останніх подій, що відбувались з "Естонцем", опубліковано на YouTube-каналі.

Запис ведеться з камери, яка була зафіксована на українському військовослужбовці.

Кадри останньої години життя загиблого медика виклав в соцмережі блогер Анатолій Шарій. При цьому він наголосив, що придбав це відео, однак не буде розповідати, в кого і за яких обставин.

На відео можна побачити, як пересувається група українських військових, тоді як зненацька починаються обстріли. Наприкінці запису "Естонець" біжить від ворожих обстрілів по лісовій місцевості, однак куля наздоженяє його, і він падає на землю.

Як відомо, 13 липня російсько-окупаційні війська "ЛДНР" цілеспрямовано розстріляли групу бійців ЗСУ, які були в білих жилетах.

Бійці ЗСУ впевнені, що розстріл української евакуаційної групи по дорозі до тіла не був випадковим. Тоді на українських бійцях були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов'язки на руках, але росіян це не зупинило і вони зважилися на черговий військовий злочин на Донбасі. Перед виходом евакуаційної групи бойовиками були надані всі гарантії безпеки, однак окупанти не дотримались свого слова та влаштували засідку українцям.

Нагадаємо, у Києві провели в останню путь українського військового медика Миколу Іліна.

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

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