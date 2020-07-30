Украина продолжает нести потери на Донбассе, однако в штабе операции Объединенных сил о них умалчивают
Как передает Politeka, об этом сообщают в соцсетях.
В частности, стало известно, что на Донбассе уже во время "режима тишины" погиб 36-летний украинский военный Артур Бахнар.
"Погиб в районе Новогнатовки Бахнар Артур Викторович 15.10.1983 года. Сегодня (29 июля, - ред.) привезли в Энергодар. Власти города не встретили, ни сочувствия родным. Завтра (30 июля, - ред.) в 10:00 прощание в морге... А министр Хомчак отчитывается Зеленскому, что ни раненого, ни убитого... Это теперь так будут хоронить наших ребят!?" - пишут в соцсети.
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Другие пользователи соцсети также сообщили о гибели украинского бойца, возмущаясь, что в штабе ООС об этом не говорят.
"Штаб ООС, позор вам. Вы больше не служите украинскому народу", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в сводках штаба ООС не было никакой информации о потерях со стороны ВСУ во время перемирия, которое началось с 27 июля.
Однако офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц отметил, что штаб сообщает лишь о боевых потерях, тогда как причина гибели Бахнара пока что остается неизвестной.
"Каждая гибель воина - это невосполнимая потеря для его семьи, побратимов и близких. Но не понимаю, зачем манипулировать этим, зачем привязывать политику, зачем обвинять кого-то в сокрытии? Официально только о боевых потерях, о небоевых - не сообщают... Небоевые потери, к сожалению, тоже есть, и в некоторых случаях лучше промолчать... Чем давать повод насмехаться врагу", - написал Штирлиц.
Напомним, названы три главные опасности для Украины из-за перемирия: "легитимизация боевиков и...".
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