Украина продолжает нести потери на Донбассе, однако в штабе операции Объединенных сил о них умалчивают

Как передает Politeka, об этом сообщают в соцсетях.

В частности, стало известно, что на Донбассе уже во время "режима тишины" погиб 36-летний украинский военный Артур Бахнар.

"Погиб в районе Новогнатовки Бахнар Артур Викторович 15.10.1983 года. Сегодня (29 июля, - ред.) привезли в Энергодар. Власти города не встретили, ни сочувствия родным. Завтра (30 июля, - ред.) в 10:00 прощание в морге... А министр Хомчак отчитывается Зеленскому, что ни раненого, ни убитого... Это теперь так будут хоронить наших ребят!?" - пишут в соцсети.

Другие пользователи соцсети также сообщили о гибели украинского бойца, возмущаясь, что в штабе ООС об этом не говорят.

"Штаб ООС, позор вам. Вы больше не служите украинскому народу", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в сводках штаба ООС не было никакой информации о потерях со стороны ВСУ во время перемирия, которое началось с 27 июля.

Однако офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц отметил, что штаб сообщает лишь о боевых потерях, тогда как причина гибели Бахнара пока что остается неизвестной.

"Каждая гибель воина - это невосполнимая потеря для его семьи, побратимов и близких. Но не понимаю, зачем манипулировать этим, зачем привязывать политику, зачем обвинять кого-то в сокрытии? Официально только о боевых потерях, о небоевых - не сообщают... Небоевые потери, к сожалению, тоже есть, и в некоторых случаях лучше промолчать... Чем давать повод насмехаться врагу", - написал Штирлиц.

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