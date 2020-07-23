Тристороння контактна група досягла нових домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що сторони ТКГ домовилися про низку заходів з підтримки припинення вогню на Донбасі. Зокрема, мова йде про заборону використання озброєння та літальних апаратів.

Повний перелік нових домовленостей виглядає таким чином:

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  • заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів обома сторонами конфлікту;
  • заборона на застосування вогню, в тому числі снайперського;
  • заборона розміщувати важке озброєння в населених пунктах та їхніх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитсадки, лікарні, а також приміщення, де можуть перебувати люди;
  • ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню на Донбасі і повідомлення про їхнє проведення координатору ТКГ, який інформує про це всіх учасників групи в Мінську;
  • створення спеціального координаційного механізму для реагування на факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі за сприянням СЦКК в її чинному складі;
  • заборона на повне або часткове скасування вищезгаданих заходів іншими наказами, в тому числі секретними.

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