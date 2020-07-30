В Черновцах полицейские "прославились" особо жестоким поведением по отношению к людям пожилого возраста
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Шептун".
Сообщается, что молодая патрульная полицейская из Черновцов Кристина Иванова отличается чрезмерной жестокостью по отношению к пенсионерам. Девушка позволяет себе бить дедушек за торговлю петрушкой и за отсутствие маски на улице.
"Бить жестко, так, что после ее "правозащитной" деятельности деду пришлось вызвать скорую помощь. Обошлось без госпитализации", - говорится в сообщении.
Резонансный случай произошел еще 12 июня. На стихийном рынке в Черновцах двое полицейских жостко надели наручники на дедушку за то, что тот был без защитной маски, а также незаконно продавал на улице овощи. В результате такого наступления на мужчину преклонного возраста ему стало плохо, и на некоторое время он потерял сознание.
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Сейчас известна некоторая информация о жестокой полицейской. В соцсети пишут, что "большим умом Кристина не отличается", с трудом закончила Индустриальный колледж.
"Из 20 человек в своей группе она находилась на 17-том месте по успеваемости", - говорится в сообщении.
Об открытии дела по факту резонансного случая стало известно на следующий день после инцидента. На официальном сайте Досудебного бюро расследований отмечается, что против полицейских возбуждено дело, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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