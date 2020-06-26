Дівчина боїться того, що її чекає, коли її мучителі опиняться на волі

Жертва катувань і зґвалтування в поліцейському відділку в Кагарлику розповіла, як отримала погрози від «служителів закону»

В інтерв'ю «Українській правді» 26-річна Неля Погребицька зізналася, що один з поліцейських, який знущався над нею в ділянці, загрожував їй та її родині. Дівчина переживає, що він може вийти на свободу і серйозно нашкодити їй.

«Я думаю, що вийде цей Микола або Сергій (імена поліцейських — ред.), приїде і вб'є — мене або мою сім'ю. Він говорив, вийду — тебе і твою сім'ю знищу», - розповіла Неля.

За її словами, поліцейський погрожував вбити її і її рідних, якщо вона комусь розповість про те, що з нею зробили. Дівчина стверджує, що загрози не припинялися протягом усього допиту.

За своє життя переживає не тільки сама потерпіла, але і її мати. За словами Нелі, нещодавно жінка розповіла їй про хлопця, який також став жертвою тортур в поліції, але боїться розповідати про це або писати заяву.

«Розповідав теж, що в підвалі його тримали за те, що на базі, де працював, нібито вкрав бензин», - розповіла Неля.

Нагадаємо, раніше Україну вразив випадок з жорстокими знущаннями над дівчиною-свідком у поліції Кагарлика. Неля розповіла, що її замкнули в службовому кабінеті, а потім побили і декілька разів зґвалтували поліцейські. 25 травня співробітники ДБР затримали двох підозрюваних у цій справі.

Нагадаємо, жертва копів в Кагарлику перервала мовчання, щоб розповісти правду: "Завели мене на другий поверх і там...".

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