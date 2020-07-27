Українцям це явно не сподобалося

У Чернівцях президент Володимир Зеленський і голова облдержадміністрації Сергій Осачук вийшли на ранкову пробіжку

Як передає Politeka.net подія сталася під час першого візиту Зеленського Чернівці 9 липня.

Зеленський і Осачук в оточенні охоронців здійснили пробіжку вулицями Кобилянської і Кордуби.

Відео було опубліковано на сторінках Чернівецької ОДА в соцмережах Facebook і Instagram.

У коментарях користувачі розкритикували президента і глави ОДА за те, що вони обрали для пробіжки ідеально рівні вулиці центру міста замість того, щоб пробігтися по бруківці або по вулицях, де асфальт весь у ямах.

Деякі коментатори висловилися, що їм набридло постановочне кіно за участю президента.

"як це кіно набридло", "це що, чергове шоу?" не на тих вулицях забіги влаштовують", "а де автомати і кортеж", "фонтан шукають", - пишуть в коментарях.

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