Силовики за денежное вознаграждение обещали якобы повлиять на руководство ГБР

Как пишет Politeka.net об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что было начато уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, в которую входили следователь теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченный Полтавского управления ДВБ Нацполиции гражданское лицо.

Вышеуказанные лица требовали от гражданина $80 тысяч за совершение давления на следователей Нацполиции. Таким образом вводили в заблуждение, сообщив, что часть взятки они якобы малые передать руководству ГБР для "активизации расследования уголовного производства в отношении полицейских".

Как добавили в пресс-службе силового ведомства, спецоперация по задержанию подозреваемых прошла вчера, 30 июля.

"30 июля следователи ГБР, совместно с Управлением обеспечения личной безопасности, задержали трех лиц, а именно следователя теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперуполномоченного Полтавского управления Национальной полиции и гражданское лицо после получения ими части оговоренной неправомерной выгоды – $40 000", - подытожили в ГБР.

Ранее мы рассказывали, как ГБР поймало полицейского "на горячем".

Сотруднику черкасской полиции сообщили о подозрении в торговле наркотиками.

По данным следствия, заместитель начальника одного из отделов Управления стратегических расследований ГУ НПУ в Черкасской области в течение июня-июля незаконно приобретал, хранил и перепродавал наркотики. Следователи ГБР задокументировали эти факты.

Если вину полицейского докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ГБР предотвратило резонансное преступление.

Как сообщала Politeka, следователи ГБР предотвратили убийство заместителя мэра Черкасс.

Также Politeka писала, что ГБР и СБУ разоблачили банду правоохранителей.