С 27 июля на фронте оборвалась жизнь троих воинов ВСУ

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Штаба ООС.

Как уточнили в ведомстве,  причиной смерти бойцов стало резкое ухудшение состояния здоровья.

"28 июля перестала биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова. По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", -  сообщили в штабе.

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Напомним, с 27 июля на Донбассе действует режим полного прекращения огня. За этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Ранее журналист и политолог Юрий Романенко выразил уверенность в том,  со временем ситуация на фронте ухудшится.

Владимир Зеленский на Донбассе

"Я не морочу голову по поводу договорённостей по ОРДЛО. Все просто - все равно будет война. Не такая постановочно-договорняковая, как при Порошенко. А по-настоящему, как в Сирии и Югославии. Это было заложено в позорных Минских соглашениях, подписанных Порошенко. И коню ясно, что такая Украина в такой войне не выживет", - отметил журналист.