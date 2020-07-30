Стала відома причина смерті українського військового Артура Бахнара
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення ветерана АТО Мирослава Гая в соцмережі.
Так, за словами Гая, боєць ЗСУ справді помер під час перемир'я, але це була небойова втрата - Бахнара не стало через набряк головного мозку.
"Зараз в інтернеті шириться інформація про загиблого українського воїна Бахнара Артура Вікторовича. Так, дійсно, на жаль він помер. Але ця втрата небойова. Я бачив довідку з лікарні, не викладаю її з етичних причин, бо там особисті дані бійця. Причина смерті: набряк головного мозку, невстановленої етіології", - написав ветеран АТО.
При цьому, за словами Гая, жодних травм голови у бійця ЗСУ виявлено не було.
Він також наголосив, що і сам є одним з тих, хто незадоволений "капітулятивною політикою" вищого керівництва країни та є критиком "такої форми перемир'я", яка несе "додаткові загрози для українських захисників".
"Але саме в цьому випадку, ніякої зради немає. Співчуття родині та близьким. Якими б не були обставини смерті бійця, Артур був тим, хто свідомо обрав шлях іти на фронт та захищати Україну. Світла пам'ять", - додав ветеран АТО.
Нагадаємо, на Донбасі під час перемир'я обірвалося життя бійця ЗСУ: "Краще промовчати, ніж давати ворогу...".
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