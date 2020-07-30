Стала відома причина смерті українського військового Артура Бахнара

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення ветерана АТО Мирослава Гая в соцмережі.

Так, за словами Гая, боєць ЗСУ справді помер під час перемир'я, але це була небойова втрата - Бахнара не стало через набряк головного мозку.

"Зараз в інтернеті шириться інформація про загиблого українського воїна Бахнара Артура Вікторовича. Так, дійсно, на жаль він помер. Але ця втрата небойова. Я бачив довідку з лікарні, не викладаю її з етичних причин, бо там особисті дані бійця. Причина смерті: набряк головного мозку, невстановленої етіології", - написав ветеран АТО.