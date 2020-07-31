Россия отправила на оккупированный Донбасс так называемый "гуманитарный конвой"



Как утверждают СМИ "Л/ДНР", 65 тонн "гуманитарки" было разгружено в Донецке, и 76 тонн — в Луганске.

Подконтрольные боевикам СМИ утверждают, что в состав груза вошли лекарственные препараты для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок, а также расходные материалы для гемодиализа.





Отметим, что это уже 97-й "гуманитарный конвой" от РФ.

Историк Виктор Таран считает, что под видом «гуманитарки» россияне переправляют вооружение боевикам.

"Поэтому мне кажется, используя тезис о «перемирии» - русские и их наемники используют это время, чтобы накопить силы и перегруппироваться", - считает историк.



По его словам, целью таких действий являются будущие провокации на фронте.



"Готовятся в ближайшее время активизировать боевые действия против наших воинов, осуществляя таким образом давление на политическое руководство страны, чтобы последние пошли на уступки агрессору в рамках работы Минской группы", - уверен историк.

МИД Украины, в свою очередь, направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с отправкой очередного гумконвоя на оккупированный Донбасс.

Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Также стоит отметить, что по данным штаба ООС боевики уже пытались спровоцировать украинскую сторону на срыв договоренностей, стреляя по позициях ВСУ.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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