В РФ пригрозили наладить поставки оружия в "ДНР" и "ЛНР"

Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает "Интерфакс".

По его словам, это нужно сделать в ответ на выделение США военной помощи Украине.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - "ДНР" и "ЛНР"", - заявил он.

Более того, он уверен, что не нужно "стесняться поставлять оружие "ДНР" и "ЛНР"".

"Если какой-то из сторон какая-то страна поставляет оружие, тем более летальное, нам ничего не остаётся как защитить этих людей, может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - отметил Калашников.

Напомним, ранее РФ отправила на оккупированный Донбасс так называемый "гуманитарный конвой".



Как утверждают СМИ "Л/ДНР", 65 тонн "гуманитарки" было разгружено в Донецке, и 76 тонн — в Луганске.

Подконтрольные боевикам СМИ утверждают, что в состав груза вошли лекарственные препараты для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок, а также расходные материалы для гемодиализа.

Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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