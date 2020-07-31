В РФ пригрозили наладить поставки оружия в "ДНР" и "ЛНР"
Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает "Интерфакс".
По его словам, это нужно сделать в ответ на выделение США военной помощи Украине.
"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - "ДНР" и "ЛНР"", - заявил он.
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Более того, он уверен, что не нужно "стесняться поставлять оружие "ДНР" и "ЛНР"".
"Если какой-то из сторон какая-то страна поставляет оружие, тем более летальное, нам ничего не остаётся как защитить этих людей, может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - отметил Калашников.
Напомним, ранее РФ отправила на оккупированный Донбасс так называемый "гуманитарный конвой".
Как утверждают СМИ "Л/ДНР", 65 тонн "гуманитарки" было разгружено в Донецке, и 76 тонн — в Луганске.
Подконтрольные боевикам СМИ утверждают, что в состав груза вошли лекарственные препараты для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок, а также расходные материалы для гемодиализа.
Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.
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Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
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