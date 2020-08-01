Силовики не пострадали при спецоперации

История с полтавским террористом Романом Скрипником, который взял в плен высокопоставленного офицера, получила продолжение

Об этом информирует пресс-служба полтавской Нацполиции, передает Politeka.net.

Сообщается, что силовикам удалось ликвидировать террориста Романа Скрипника, который последние дни скрывался в лесу.

Спецоперация была проведена сегодня ночью, 1 августа, в районе населенного пункта Опошня.

"Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также известно, что террориста Романа Скрипника во время спецоперации ликвидировал полицейский снайпер.

По информации журналиста Андрея Павловского, террориста обнаружил капитан полиции Гума, который во время спецоперации зашел в один из нежилых домов.

"В свою очередь Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие, и со слов замминистра МВД Антона Геращенко, заложник имел три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты и остаться живым и невредимым. В результате полтавский террорист был убит на месте", - написал Павловский в своем Telegram-канале.

Ранее мы сообщали о том, что в Полтаве террорист взял в заложники полицейского.

Неизвестный мужчина спровоцировал конфликт на территории завода, а затем взял в заложники полицейского, приехавшего на вызов.

Через время террорист, которым оказался Роман Скрипник согласился отпустить полицейского в обмен на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна. Они двигались на автомобиле в сторону Киева, но перед въездом террорист отпустил заложника, а сам пустился в бега и скрылся в лесу.

Напомним, все, что известно о ситуации в Полтаве с заложником на данный момент, появилось фото преступника.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

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