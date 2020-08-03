Стало известно о требованиях террориста, захватившего заложника в киевском банке
Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию из СМИ и телеграм-каналов.
Сообщается, что мужчина потребовал присутствия одного из телеканалов для онлайн-видеообращения со своими требованиями.
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Напомним, о террористе сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.
"В полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещения бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал он.
Комментарий Антона Геращенко здесь
Также появилось первое фото террориста:
и информация о том, что он – гражданин Узбекистана:
Онлайн-трансляция происходящего в Киеве:
Politeka сообщала, что история с полтавским террористом Романом Скрипником, который взял в плен высокопоставленного офицера, получила продолжение.
Сообщается, что силовикам удалось ликвидировать террориста Романа Скрипника, который последние дни скрывался в лесу. Спецоперация была проведена сегодня ночью, 1 августа, в районе населенного пункта Опошня.
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