Утверждает, что в рюкзаке у него бомба

Стало известно о требованиях террориста, захватившего заложника в киевском банке

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию из СМИ и телеграм-каналов.

Сообщается, что мужчина потребовал присутствия одного из телеканалов для онлайн-видеообращения со своими требованиями.

Напомним, о террористе сообщил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"В полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещения бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал он.

Комментарий Антона Геращенко здесь

Также появилось первое фото террориста:

и информация о том, что он – гражданин Узбекистана:

Онлайн-трансляция происходящего в Киеве:

Politeka сообщала, что история с полтавским террористом Романом Скрипником, который взял в плен высокопоставленного офицера, получила продолжение.

Сообщается, что силовикам удалось ликвидировать террориста Романа Скрипника, который последние дни скрывался в лесу. Спецоперация была проведена сегодня ночью, 1 августа, в районе населенного пункта Опошня.

В Кривом Роге освободили из плена местного жителя. Установлено, что 27-летнего мужчину похитил его знакомый, после этого практически двое суток удерживал его на привязи, требуя деньги. Увезли пострадавшего от его же дома, причем сделано это было при свидетелях.

31-летний похититель привез свою жертву к себе в квартиру, после чего надел ему на шею ошейник и приковал к батарее. Правоохранителям удалось освободить потерпевшего 24 июля. Его госпитализировали с многочисленными ранениями.

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