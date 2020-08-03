В Киеве захватили банк с заложницей

Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, передает Politeka.net.

"3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальную полицейскую операцию «Гром».

Представители полиции начали переговоры с террористом".

О планах неизвестного пока ничего не известно.

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Также мы сообщали о том, что в Полтаве террорист взял в заложники полицейского.

Неизвестный мужчина спровоцировал конфликт на территории завода, а затем взял в заложники полицейского, приехавшего на вызов.

Через время террорист, которым оказался Роман Скрипник согласился отпустить полицейского в обмен на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна. Они двигались на автомобиле в сторону Киева, но перед въездом террорист отпустил заложника, а сам пустился в бега и скрылся в лесу.

Также известно, что террориста Романа Скрипника во время спецоперации ликвидировал полицейский снайпер.

По информации журналиста Андрея Павловского, террориста обнаружил капитан полиции Гума, который во время спецоперации зашел в один из нежилых домов.

"В свою очередь Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие, и со слов замминистра МВД Антона Геращенко, заложник имел три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты и остаться живым и невредимым. В результате полтавский террорист был убит на месте", - написал Павловский в своем Telegram-канале.

Кроме того, заложники и их родные рассказали о происходящем во время захвата заложников в Луцке

О пережитом тот день и поведении террориста они поделились с журналистами ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Мужчина, дочка и зять которого не посчастливилось находиться в захваченном автобусе, рассказал, что как раз говорил с дочерью по телефону.

"Внучка в доме плакала, потому что все это услышала, знала. И она, прямо говоря, не плакала, а визжала, и взяла копилочку, и говорит: "Вот у меня есть деньги, пойдем выкупать маму, папу", – рассказал мужчина.

Также он отметил, что теперь дочь будет избегать автобусов, так как не на шутку перепугалась.

Один из бывших заложников отметил, что террорист зашел в салон последним и выглядил как обычный рыбак.

"В такой накидке, рыбацкой шапке. Никто не обратил внимания. Думали, что это рыбак какой-то, потому что они там часто ездят на рыбу", – вспомнил освобожденный заложник.

Позже на жуткое ЧП отреагировал глава государства Владимир Зеленский.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал президент в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Напомним, все, что известно о ситуации в Полтаве с заложником на данный момент, появилось фото преступника.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.