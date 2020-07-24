Резонансные инциденты с захватом заложников сначала в Луцке, а на следующий день в Полтаве - стали темой номер один в Украине. Действия власти и правоохранителей не обсуждал разве что ленивый

Как сообщает Politeka.net, в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев разложил обе ситуации по полочкам.

По словам блогера, если бы во время ЧП с захватом автобуса в Луцке на месте работали сотрудники СБУ, в частности подразделения "Альфа", а не МВД, то, скорее всего террорист Максим Кривош был бы обезврежен быстрее, и это могло бы стать ярким примером другим "дуракам с гранатами".

Но, вместо этого, инцидент повторился в Полтаве, где неодноркатно судимый Роман Скрипник во время задержания захватил в заложники одного из правоохранителей и скрылся с ним на авто.

"...И как бы тогда повел себя полтавский рецидивист при задержании его ментами? Вот зная, что накануне застрелили дурака, который посмел взять заложников. А ведь это прививка от бешенства. Если происходит взрыв газа в доме – туда приезжает МЧС, а не МВД. Если захватывают заложников – их освобождает СБУ, а не полицейские. И если кто-то угрожает взорвать гранату – принимается на месте решение о ликвидации такого дурака".

Кроме того Лесев, прошелся по бывшему главе Минздрава Ульяне Супрун, закрывшей психбольницы. Дело в том, что вышеупомянутый Скрипник с 2016 по 2019 года находился на лечении с диагнозом "шизофрения", но затем, конечно, оказался на свободе, как и остальные психбольные.

Напоследок Лесев отметил заслугу президента Владимира Зеленского в этих событиях:

"Вот этот Скрипник, возможно, сидел бы сейчас в психушке. Но у нас же в стране второй этап медреформы. А еще у нас отреформированная полиция, которая не знает, что делать с человеком, у которого в руках граната... Да, и не стесняйтесь спрашивать у Зеленского, какой фильм посмотреть. Похоже, это единственное, что наш президент умеет делать".

Напомним, Зеленский разозлился из-за "клоунады" с освобождением заложников в Луцке.

Как сообщала Politeka, луцкие заложники рассказали, как обращался с ними Кривош.