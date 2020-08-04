На Донбассе украинский военный получил осколочные ранения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Черговий ООС".

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от Новоалександровки.

Известно, что военнослужащий Сергей Захарченко самовольно покинул часть и подорвался на самодельном взрывном устройстве недалеко от расположения своего подразделения.

В результате подрыва на СВУ боец получил тяжелые осколочные ранения живота, грудной клетки и головы.

"На данный момент его состояние тяжелое, военные медики борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Как известно, с 27 июля на Донбассе действует всеобъемлющее перемирие, в рамках которого запрещается открывать огонь, использовать аэроразведку и снайперов. За соблюдением нового перемирия со стороны украинских защитников следят специально отправленные в зону ООС военные. При этом командование ООС уверяет, что в случае открытия огня со стороны боевиков украинским военным не будут запрещать применять огонь в ответ ради сохранения собственных жизней. Следует отметить, что оккупанты нарушили перемирие уже в первые полчаса после его начала.

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