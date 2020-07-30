Президента України Володимира Зеленського наздожене "прокляття Журавля"

Як передає Politeka, таку думку висловив військовий експерт та волонтер Серж Марко на своїй сторінці в соцмережі.

Волонтер нагадав запитання батька загиблого морпіха Ярослава Журавля до Зеленського про те, де той був, "коли бабуся розв'язувала з хусточки останні 100 гривень і віддавала волонтерам", а також де був, "коли моєму синові ламали пальці, вириваючи автомат".

"Чому ти не був біля народу України? Кого ти слухаєш? Ви тіло України обмазали гнидотою різною. Вовочко, прокинься! Народ вас зітре з лиця цієї оплаканої землі. Я проклинаю тебе і все кодло, яке навколо тебе", - заявив батько загиблого морпіха під час виступу під Офісом президента.

Волонтер нагадав про те, що початково Зеленський взяв питання з евакуації Ярослава Журавля на особистий контроль, однак після загибелі морпіха глава держави навіть не прокоментув цю ситуацію.

"Ти, Вова, вирішив що вмираючий морпіх - це як відкриття нової лікарні? Нової дороги? Місце куди, можна в разі виконання термінів прийти і перерізати стрічку, а якщо гроші розікрали, і нічого не вийшло - то проігнорувати подію?" - звернувся волонтер до Зеленського.

Він також висловив впевненість в тому, що якби морпіх вижив, Зеленський обов'язково "стояв би з якоюсь медаллю біля його ліжка під софітами камер".

"Ось тут той випадок, коли я хотів би, щоб це прокляття досягло мети. Просто як відповідь за гидоту, при якій роль вмираючого бійця була зведена до невдалої піар-акції. Нехай тебе за це прокляття наздожене, Вова. Прокляття невтішного батька", - додав військовий експерт.

Нагадаємо, викликався сам і йшов першим: з'явилися нові подробиці про полеглого на Донбасі морпіха.

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