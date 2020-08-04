Желающих воевать за «республики» на Донбассе все меньше и меньше

В связи с острой нехваткой бойцов на фронте, оккупанты активизировали вовлечение в ряды «армии Л/ДНР» мужчин призывного возраста, передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

Проверяющие из российского Генштаба пришли к выводу, что подразделениях 1 и 2- ого Армейских Корпусов, входящих в 8-ю Армию ЮВО РФ, – большой некомплект. Причина – низкий моральный дух и воинская дисциплина».

Так, например, среди подразделений наемников в Новоазовском направлении только в этом году зафиксировано более 400 случаев употребления алкоголя и наркотиков.

Увидев такую картину, ревизоры из ГШ рекомендовали полностью заменить весь рядовой и офицерский состав, мотивировав это тем, что готовность их в этом направлении такая, что «два полка ВСУ через три часа могут выйти на кордон с РФ».

В остальных подразделениях ситуация с дисциплиной получше, однако проблема некомплекта есть и там, поскольку людей, которые верят в светлое будущее «Л/ДНР», становится все меньше с каждым днем.

Поэтому оккупанты вместе с местными коллаборантами и взялись прессовать местных мужчин, вынуждая их идти в ряды боевиков, прибегая к шантажу и запугиванию. Кроме военкоматов, к вербовке подключили местные предприятия и админорганы «ДНР».

По словам местного населения, никакой идеологии и любви к «русскому миру» нет и в помине. На передовую людей толкают только абсолютное обнищание и отсутствие работы.

«Люди давно поняли, что призывают их в ряды боевиков, чтобы "повязать" с преступлениями РФ и использовать, как "расходный материал" на передовой», – отмечает автор.

Возвращаясь домой, бывшие «защитники» рассказывают правду о службе в «армии», где драки, пьянки, наркотики, а нередко и убийство своих же. Кроме того, они отмечают и тот факт, что их «россияне за людей не считают».

«Мы для них быдло и люди третьего сорта», – жалуются они своим друзьям и родным.

Напомним, в РФ пригрозили вооружить боевиков до зубов, Минобороны сделало заявление.

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