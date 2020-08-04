В РФ решили больше не скрывать своей "помощи"

В России на официальном уровне заявили о том, что готовы помогать всеми силами боевикам «Л/ДНР»

РФ придумала, как легализовать поставки оружия, техники и боеприпасов, которыми она занимается с первых дне войны на Донбассе, и которые отрицала до недавнего времени, передает Politeka.net.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что российский парламент «намерен официально легализовать» военную поддержку террористам «республик» в ответ на предоставление военной помощи Украины от США. Речь идет о законе, который предполагает 300 миллионов долларов для нашей страны.

«Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине наоборот нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – «ДНР» и «ЛНР». В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально», – заявил Калашников, добавив, что РФ будет защищать людей на «оккупированных территориях» если не войсками то хотя бы поставками оружия.

«И закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие «ДНР» и «ЛНР», – резюмировал он.

На дерзкие угрозы российского чиновника уже появилась реакция Минобороны, где напомнили о том, что на Донбассе уже давно фиксируют военную технику из России. Более того, даже озвучили цифры, которые россияне стараются в упор не замечать.

«Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков – 480 единиц, боевых бронированных машин – более 900 единиц, пушек и гаубиц – около 450 единиц, минометов – около 300 единиц, реактивных систем залпового огня – около 210, средств противовоздушной обороны – около 700, противотанковых средств – около 450. Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольные участки границы нашего государства», – ответили в оборонном ведомстве Украины.

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