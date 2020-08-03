У президента России Владимира Путина серьезные планы на Украину

Известно, что российские спецслужбы занимаются осуществлением ряда специальных операций для дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине и разрушение украинской государственности, пишет "From-UA".

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, который считает, что Россия не впервые делает попытки дискредитации национальной идеи Украины, украинской идентичности и государственности, в частности.

Главная задача России - это полномасштабная дестабилизация ситуации в Украине, которая якобы заставит россиян осуществить вмешательство. Это, по мнению Кондратюка, и является ключевой политической целью Кремля.

"Фактически, речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведения на этом фоне политически диверсионной и/или силовой операции по изменению руководства государства в среднесрочной перспективе", - добавил он.

А уже в дальнейшем может развернуться военная операция со стороны России с целью захватить новые украинские территории.

Ранее мы писали, что Владимира Путина раздражают высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Путина "внутренне коробят" высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", – рассказал Дмитрий Песков.

На вопрос о кредите доверия, который был выдан Зеленскому, представитель Кремля ответил, что "это не кредитно-финансовый механизм".

"Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему", – подчеркнул Песков.

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