Власть врет о деталях смерти украинского морского пехотинца Ярослава Журавля
Как сообщает Politeka, об этом заявили на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.
Отмечается, что собратья погибших во время обстрелов 13 июля под Зайцевым, во время которых погиб военный медик, а также получил ранения разведчик Ярослав Журавель, обнародовали обращение, в котором они изложили детали ситуации, которые существенно отличаются от официальной версии, озвученной властями.
В обращении говорится о том, что в период со второй половины дня 13 июля по 18 июля включительно в районе, где в последний раз видели раненого морпеха еще живым, не было никаких обстрелов и попыток спасения украинского бойца.
Кроме того, видео с беспилотника сразу зафиксировало место нахождения раненого.
В обращении отмечается, что Ярослав Журавель умер от недостатка крови в период с 14 по 16 июля, что расходится с официальной версией властей и командования ВСУ, которые заявили, что боевики якобы не дали разрешения на поиск раненого в "серой зоне".
В обращении также заявляют, что были две группы спецназа, которые были готовы выйти на поиск раненых и погибших, и они дважды давали запрос на высшее командование и дважды получили отказ.
"Собратья погибших обещают обратиться в военную прокуратуру по поводу данной ситуации. Мы же в свою очередь еще раз призываем обращаться в ГБР по факту должностного преступления В. Зеленского, которое (факт) после обнародования заявления собратьев погибших, является еще более очевидным", - говорится в сообщении "Движения сопротивления капитуляции".
С полным текстом обращения собратьев погибших можно ознакомиться здесь.
Как сообщала Politeka, ООС рассказали, что оккупанты сделали с телами медика и морпеха: "Поражены органы и кости...".
Также Politeka писала, что погибшего на Донбассе Ярослава Журавля встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.
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