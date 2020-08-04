Власть врет о деталях смерти украинского морского пехотинца Ярослава Журавля Как сообщает Politeka , об этом заявили на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

Отмечается, что собратья погибших во время обстрелов 13 июля под Зайцевым, во время которых погиб военный медик, а также получил ранения разведчик Ярослав Журавель, обнародовали обращение, в котором они изложили детали ситуации, которые существенно отличаются от официальной версии, озвученной властями.

В обращении говорится о том, что в период со второй половины дня 13 июля по 18 июля включительно в районе, где в последний раз видели раненого морпеха еще живым, не было никаких обстрелов и попыток спасения украинского бойца. Кроме того, видео с беспилотника сразу зафиксировало место нахождения раненого.

В обращении отмечается, что Ярослав Журавель умер от недостатка крови в период с 14 по 16 июля, что расходится с официальной версией властей и командования ВСУ, которые заявили, что боевики якобы не дали разрешения на поиск раненого в "серой зоне". В обращении также заявляют, что были две группы спецназа, которые были готовы выйти на поиск раненых и погибших, и они дважды давали запрос на высшее командование и дважды получили отказ.