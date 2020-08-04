Мощный взрыв прогремел в столице. Момент ЧП попал на камеру

Масштабное ЧП произошло вечером во вторник, 4 августа. Взрыв прогремел в портовой части столицы Ливана – Бейрута. Как сообщают очевидцы, они услышали небольшой хлопок, а через несколько минут произошел сильнейший взрыв, после которого в воздух поднялось огромное облако дыма, которое меняло цвет с черного на белый, а затем красный.

Ударная волна от взрыва была такой сильной, что повредила многие ближайшие дома. Стекла выбило в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва.

Точные данные о пострадавших и погибших до сих пор неизвестны, однако министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что их «очень много». В своем заявлении он также рассказал, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

В свою очередь, некоторые местные СМИ сообщают, что взрыв произошел на складе фейерверков.

Точный причины и последствия взрыва выясняются, однако уже сейчас можно сказать, что ЧП нанесло огромный урон столице. Так, очевидцы снимают на видео масштабные разрушения в районах, расположенных близко к месту взрыва. На видео с места происшествия слышен вой сирен, видны разбитые стекла и искореженные автомобили. Сотрудники Красного Креста также сообщили, что в результате взрыва было разрушено несколько домов и сейчас под их завалами могут оставаться люди.

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