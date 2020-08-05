Ровно шесть лет назад украинские добровольцы штурмовали район Петровский на Донбассе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал основателя и первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого.
Он также рассказал о тогдашних потерях противника и о дезинформации, которую оккупанты распространяли о потерях украинских бойцов.
"В это время ровно шесть лет назад наша группа штурмовала район Петровский, где "азовцы" попали в засаду. Ватники где-то писали, что мы тогда потеряли много бойцов. Что было на самом деле? С их стороны — двое убитых. А с нашей — ... только пятая точка "азовца" "Прирожденного", - написал Билецкий.
Он сообщил, что после ранения боец сбежал из госпиталя, чтобы отправиться на штурм Иловайска.
Новые доплаты получат украинцы, важное распоряжение Кабмина: "Больше шести тысяч гривен на каждого..."
Результаты ЗНО-2020 стали настоящим ударом, крик души украинцев: "Сами виноваты!"
Беда с экс-любовником Заворотнюк Сергеем Жигуновым: "Шансов выжить не было"
Киркоров похвастался идеальной жизнью с Ани Лорак, Мурат не выдержал: «не отвлекайте нас от…»
"Это ранение не помешало ему за два дня сбежать из госпиталя и поехать на штурм Иловайска", - рассказал Билецкий.
Как известно, "Азов" принимает участие в боевых действиях войны на востоке Украины, преимущественно в пределах Приазовья, в составе сил ООС. "Азов" освобождал Мариуполь в июне 2014 года, принимал эпизодическое участие в боях под Иловайськом, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, а также осуществлял наступление на Широкино в феврале 2015 года.
Напомним, ранее в "Азове" рассказали детали операции по освобождению Марьинки: "Проснулись по командой и начался...".
Ранее Politeka напомнила, как шесть лет назад ВСУ взяли в плен российских десантников: видео допроса Вдвшников наделало шума в сети.
Также Politeka писала, что в ООС рассказали о том, что оккупанты сделали с телами медика и морпеха: "Поражены органы и кости...".