Ровно шесть лет назад украинские добровольцы штурмовали район Петровский на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал основателя и первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого.

Он также рассказал о тогдашних потерях противника и о дезинформации, которую оккупанты распространяли о потерях украинских бойцов.

"В это время ровно шесть лет назад наша группа штурмовала район Петровский, где "азовцы" попали в засаду. Ватники где-то писали, что мы тогда потеряли много бойцов. Что было на самом деле? С их стороны — двое убитых. А с нашей — ... только пятая точка "азовца" "Прирожденного", - написал Билецкий.

Он сообщил, что после ранения боец сбежал из госпиталя, чтобы отправиться на штурм Иловайска.

"Это ранение не помешало ему за два дня сбежать из госпиталя и поехать на штурм Иловайска", - рассказал Билецкий.

Как известно, "Азов" принимает участие в боевых действиях войны на востоке Украины, преимущественно в пределах Приазовья, в составе сил ООС. "Азов" освобождал Мариуполь в июне 2014 года, принимал эпизодическое участие в боях под Иловайськом, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, а также осуществлял наступление на Широкино в феврале 2015 года.

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