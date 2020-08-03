З нагоди святкування в Росії "дня ВДВ" в соцмережі показали відео, на якому зафіксовано, як десантники РФ потрапили в український полон

Про це повідомляє Politeka з посиланням на блогера Necro Mancer.

Блогер оприлюднив відео, на якому кадрові російські військові з Псковської бригади ВДВ потрапили в полон ЗСУ.

Російських десантників з Псковської дивізії і 31-ої ДШД ще у 2014 році взяли в полон українські військові на Донбасі.

Дане відео було знято під час виходу з Іловайська в 2014 році в селі Червоносільське. У день російського ВДВ, який відзначали в РФ 2 серпня, блогер вирішив нагадати, як російські десантники потрапили в полон ЗСУ.

"Чисто згадати. До свята, так би мовити", - написав він в коментарі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, як проводився допит російських військових, які зізнаються, що незаконно перетнули український кордон. Російські десантники підтверджують, що вони є не добровольцями, а кадровими військовими ЗС РФ, яких перекинули через кордон. Бойовики попередньо отримали наказ стерти номерні знаки зі своєї бронетехніки.

"31-а десантно-штурмова дивізія", - сказав російський військовий під час допиту.

Також на відео російські десантники озвучили свої імена, дати народження та інші особисті дані.

Нагадаємо, командир бригади ЗСУ висловився про День ВДВ в Росії: "Це кров наших...".

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