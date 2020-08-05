На Донбассе снова неспокойно

Россия завезла опасный груз на временно оккупированные территории Донбасса

Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало переброску из России вооружения и военной техники на временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщается на сайте оборонного ведомства, на Донбасс прибыло не менее 10 единиц боевой бронированной техники и до 30 грузовиков.

В частности, грузовые авто перевозили боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество.

"В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлен менее 10 единиц боевой бронированное техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковыми оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего", – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным разведки, была проведена ротация личного состава отдельных подразделений Вооруженных сил РФ, которые не входят в состав первого и второго армейского корпусов.

Также ранее сообщалось, что в России на официальном уровне заявили о том, что готовы помогать всеми силами боевикам "Л/ДНР".

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что российский парламент "намерен официально легализовать" военную поддержку террористам "республик" в ответ на предоставление военной помощи Украины от США.

Речь идет о законе, который предполагает 300 миллионов долларов для нашей страны.

Напомним писатель Голышев предрек полномасштабное вторжение войск РФ в Украину: "Путин двинет на Донбасс".

Также Politeka писала, что боевики сделали губительные "подарки" ВСУ во время перемирия.