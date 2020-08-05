В сети показали, чем занимаются боевики на Донбассе во время перемирия

Как передает Politeka.net , соответственные кадры опубликовал волонтер Андрей Римарук.

"Именно так российские наемники продолжают нарушать договоренности, роя новые позиции вплотную к нашим. Склоняю голову перед выдержкой наших бойцов, ибо уже бы давно тихонько накрутил ПБС, шлепнул и закурил бы сигарету", - отметил он в подписи к видео.

По его словам, режим прекращения огня обречен на провал.