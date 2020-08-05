В сети показали, чем занимаются боевики на Донбассе во время перемирия
 
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал волонтер Андрей Римарук.
 
"Именно так российские наемники продолжают нарушать договоренности, роя новые позиции вплотную к нашим. Склоняю голову перед выдержкой наших бойцов, ибо уже бы давно тихонько накрутил ПБС, шлепнул и закурил бы сигарету", - отметил он в подписи к видео.

По его словам, режим прекращения огня обречен на провал.
 
"До режима прекращения огня осталось не долго, учитывая прибытие гумконвоя и очередную порцию угроз из Москвы. Владимир Зеленский, ну что ты там, когда стрелять можно будет?", - обратился волонтер к президенту.

Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку. До режиму припинення вогню лишилось не довго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з москви. Володимир Зеленський ну шо ти там, коли єбашить можна буде?

Gepostet von Andrii Rymaruk am Samstag, 1. August 2020

Напомним, режим полного прекращения огня на Донбассе был объявлен 27 июля. 

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