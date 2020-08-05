Напомним, режим полного прекращения огня на Донбассе был объявлен 27 июля.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за мир в рамках минских переговоров.
Как подчеркнул глава государства, от этого зависят санкции против Российской Федерации. Он дал год на то, чтобы решить урегулировать ситуацию в Минске.
Напомним, боец ВСУ рассказал, что происходит на передовой после заключения перемирия на Донбассе: "не дай Бог...".
Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.
Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".