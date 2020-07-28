Військовослужбовець записав звернення до українців після оголошення про припинення вогню на Донбасі
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
"Зрада, забрали у нас все, дали нам тільки автомати, а припаси забрали, гранатомети забрали і так далі, ну це все гумор", - зазначив боєць.
За його словами, зараз він знаходиться за 400 метрів від ворога і з бойовою комплектацією у них все в порядку.
"У нас все є. Ось мій рідний СПГ, все на місці і ми готові виконувати бойові завдання. Якщо, не дай Бог, провокація - ворог не пройде", - зазначив військовослужбовець.
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Також він упевнений, що повідомлення про "зраду" з боку деяких українців недоречні.
"Також хочу передати привіт, всім тим, хто зараз роздмухує в ЗМІ зраду, хто сидить вдома, всі ті диванні експерти, розказують вам, що ми тут сидимо без нічого, що нас зрадили і так далі - все це неправда, сидіть вдома говоріть менше", - заявив він.
Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.
В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронів.
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