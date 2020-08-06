Ни в каких боевых действиях на Донбассе "алкотеррорист" не участвовал

АТОшник, который в состоянии алкогольного опьянения грозился взорвать свою жену, на самом деле провел на Донбассе всего один месяц Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение бывшего нардепа Игоря Мосийчука в соцсети. Он подчеркнул, что огромный резонанс вызвала публикация об участнике АТО Романе Тарасенко, который в состоянии серьезного алкогольного опьянения, а точнее во время запоя, угрожал подорвать собственную жену. В село Солоницю под Лубнами на Полтавщине, где произошел инцидент, пришлось стянуть значительные силы полиции, которым для задержания Тарасенко пришлось приложить определенные усилия.

Мосийчук рассказал, что после обнародования этой истории его обвиняли в дискредитации ветеранов войны, которые получили психологическую травму после участия в боевых действиях на Донбассе.

Однако впоследствии сослуживцы Романа Тарасенко сообщили, что в зоне АТО он находился чуть больше месяца, ни в каких боевых действиях участия не принимал, и вообще он "СЗЧшник" (самовольно покинул часть). Также сослуживцы Тарасенко настаивают на том, что после этого "алкоприключения" его должны не только наказать, но и лишить статуса УБД.

Напомним, мужчина обвинил ВСУ в конфликте против украинцев, к нему наведались ветераны АТО: кадры "перевоспитания".

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