Депутат Сколевского райсовета Львовской области ударил женщину

Как передает Poltieka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На ролике видно, как депутат Степан Цмоканич с голым торсом о чем-то спорит с женщиной, а затем наносит ей удар в лицо, после чего женщина падает на землю. После этого он напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.

Правоохранители уже открыли на него уголовное производство. В случае доказательства вины, депутат заплатит 850 гривен штрафа.

Также известно, что в 2014 году Цмоканич баллотировался в Верховную Раду от «Батьківщини», но не прошел на выборах. В 2015 году он стал депутатом Сколевского райсовета и руководителем местной организации «Батьківщини»

Ранее мы сообщали, что народного депутата от партии «Слуга народа» избили до потери сознание на заправке.

Нападение на депутата произошло вечером в пятницу, 5 июня, под Житомиром недалеко от села Заречаны. Жертвой нападения стал 38-летний Юрий Заславский.

Как сообщается, двое мужчин подрались с депутатом на одной из местных заправок. Во время потасовки Заславский упал на землю и потерял сознание. Впрочем, впоследствии он решил не обращаться в больницу.

Напомним, из квартиры "Слуги" Зеленского воры вынесли пикантные мелочи: в сеть слили подробности.

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