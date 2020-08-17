На седьмой год войны с Россией в РФ упорно продолжают отрицать присутствие своих войск на Донбассе
Однако скрывать то, что всем и так давно известно, получается все хуже, потому что следов войны все больше и больше, передает Politeka.net.
Так, в социальных сетях опубликовали фотографии кладбища уничтоженной военной техники возле села Синявское в Ростовской области.
«Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем 🤔», – недоумевает автор пуликации.
Украинским пенсионерам накинули неплохую надбавку к выплатам, озвучены сроки: "уже с 1-го..."
Полуголая Бузова неудачно перекрестилась перед выходом на сцену, кадры позора: "Батюшка, ау!"
Магнитные бури накроют Украину с новой силой, точные даты удара: как облегчить состояние
50-летняя Ирина Билык устроила жару в компании молодых красавцев, пикантные кадры: "Несравненная!"
«Ой как неудобно получилось», – иронизирует по этому поводу блогер Vitauskas.
На фотографиях можно увидеть разбитые танки со снесенными башнями, бронетранспортеры и даже систему залпового огня «Град». Покареженная техника ржавеет под открытым небом и зарастает сорняками. Желающих сдать ее на металлолом, похоже, не нашлось.
Ранее мы рассказывали о том, что пользователи соцсетей рассказали о колонне российской военной техники, которая двигалась по трассе «Санкт-Петербург – Псков». В ней заметили грузовики «Урал», легкие бронеавтомобили и прочий транспорт. Отмечается, что техника направляется в сторону белорусской границы. Некоторые предполагают, что это – «братская помощь» Путина президенту Лукашенко для подавления народных протестов, вспыхнувших после выборов 9 августа.
Мы также писали, что на Луганщине обнаружили массовое захоронение боевиков, которые воевали за «ЛНР».
Фотографиями, сделанными в Стаханове (Кадиевка, – ред.), поделился на своей странице в социальной сети Фейсбук блогер Серж Сергев.
«Кладбище ихтамнетов в дыре, Стаханов. Жертвы путенской пропаганды», – подписал он снимки.
На одном из фото можно увидеть огромное количество могил, которые идут прямо вдоль дороги. На многих захоронениях видны таблички с данными тех, кто там лежит, хотя ранее «руководство» всячески скрывало присутствие наемников на Донбассе.
Напомним, коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника.
Как сообщала Politeka, Путин бросил Донбасс.
Также Politeka писала, что Донецк стал совсем безлюдным в оккупации, кадры города-призрака.