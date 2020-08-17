На седьмой год войны с Россией в РФ упорно продолжают отрицать присутствие своих войск на Донбассе

Однако скрывать то, что всем и так давно известно, получается все хуже, потому что следов войны все больше и больше, передает Politeka.net.

Так, в социальных сетях опубликовали фотографии кладбища уничтоженной военной техники возле села Синявское в Ростовской области.

«Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем 🤔», – недоумевает автор пуликации.

«Ой как неудобно получилось», – иронизирует по этому поводу блогер Vitauskas.

На фотографиях можно увидеть разбитые танки со снесенными башнями, бронетранспортеры и даже систему залпового огня «Град». Покареженная техника ржавеет под открытым небом и зарастает сорняками. Желающих сдать ее на металлолом, похоже, не нашлось.

Ранее мы рассказывали о том, что пользователи соцсетей рассказали о колонне российской военной техники, которая двигалась по трассе «Санкт-Петербург – Псков». В ней заметили грузовики «Урал», легкие бронеавтомобили и прочий транспорт. Отмечается, что техника направляется в сторону белорусской границы. Некоторые предполагают, что это – «братская помощь» Путина президенту Лукашенко для подавления народных протестов, вспыхнувших после выборов 9 августа.

Мы также писали, что на Луганщине обнаружили массовое захоронение боевиков, которые воевали за «ЛНР».

Фотографиями, сделанными в Стаханове (Кадиевка, – ред.), поделился на своей странице в социальной сети Фейсбук блогер Серж Сергев.

«Кладбище ихтамнетов в дыре, Стаханов. Жертвы путенской пропаганды», – подписал он снимки.

На одном из фото можно увидеть огромное количество могил, которые идут прямо вдоль дороги. На многих захоронениях видны таблички с данными тех, кто там лежит, хотя ранее «руководство» всячески скрывало присутствие наемников на Донбассе.

Напомним, коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника.

Как сообщала Politeka, Путин бросил Донбасс.

Также Politeka писала, что Донецк стал совсем безлюдным в оккупации, кадры города-призрака.