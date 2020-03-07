Также он назвал одну из проблем Донбасса из-за которой тысячи людей исчезают

Если оккупированные пророссийскими террористами территории Донбасса не смогут получить никакой внешней поддержки, то никто не сможет там выжить

Такое громкое заявление прозвучало от главаря боевиков «ДНР» Александра Ходаковского. Также он назвал одну из самых главных проблем так называемой республики.

«Обособленно, вне либо какой-то социальной или экономической системы Донбасс не выживет. Уже сейчас мы наблюдаем отток специалистов и потерю высококвалифицированных кадров. Причем это десятки тысяч человек» - отметил боевик.

Кроме того, он отметил, что большинство людей из Донбасса отбывают на территорию России, после того, как они получают российские паспорта.

Он вспомнил, что рабочий, который работает на заводе в Алчевске, который подконтролен самопровозглашенной республике, получает около 20 тысяч рублей (7 565 гривен прим. ред.), а в России ему предлагают в разы больше, из-за этого он срывается и уезжает.

Вместе с тем, Ходаковский признался, что они бессильны и не могут ничего сделать в данной ситуации.

«И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам, не попрешь», - высказался террорист.

Также ранее сообщалось, что главарь боевиков Денис Пушилин поразил очередным заявлением об Украине и «ДНР».

Главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин заявил, что так называемая «республика» желает введения особого статуса для Донбасса. При этом он озвучил ряд весьма абсурдных для Киева пунктов.

Напомним, украинцы скинулись защитнице "русского мира" на лечение.

Как сообщала Politeka, экс-боевик «ДНР» вернулся в Украину и раскрыл всю правду об ОРДЛО.

Также Politeka писала, что поездка в Украину трагично закончилась для десятков жителей ОРДЛО.