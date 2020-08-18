Бывшая военная медсестра Мирослава Соляренко стала жертвой любимого человека

Трагедия произошла в поселке Стеблев в Черкасской области 12 августа около семи утра, сообщает местное издание Про все.ck.ua.

По информации журналистов, 37-летняя Мирослава раньше служила в зоне АТО, но погибла на мирной земле после того, как ее избил 38-летний односельчанин, с которым она встречалась около двух лет.

По словам соседей, этот мужчина ранее злоупотреблял алкоголем и наркотиками, имел проблемы с законом и даже сидел в тюрьме, но в последнее время не пил, поскольку, поговаривали, закодировался и долго держался. Осознав, что сотворил, он прибежал к соседям, сказал, что делал Мирославе искусственное дыхание.

Когда соседи увидели, что произошло, сразу вызвали «скорую» и правоохранителей. Прибывшие на место копы и врачи во время осмотра трупа были шокированы увиденным: нападавший ударил ее не менее 20 раз кулаком в лицо, кроме того, по всему телу были страшные синяки. Медики констатировали смерть женщины.

Отец погибшей, Николай Соляренко, рассказал, что дочь три года была медсестрой в Авдеевке «на нуле». Отношения с односельчанином завязались уже после службы. Родители не одобряли выбор дочери.

«Накануне трагедии как раз приехала с заработков. Просили, чтобы побыла дома, но рвалась к этому человеку. В тот день я ее и провожал до ворот. Он стоял на улице. Ждал дочь. Пошли с ним где-то в магазин. Вернулись к нему домой. Утром я узнал обо всем», – добавил безутешный отец.

Он признался, что мужчина ранее уже поднимал руку на Мирославу, у него было много долгов, однако женщина не бросала его:

«Продала свой пай и заплатила все. Жил за ее счет. Любила очень. Я на коленях просил когда-то, чтобы не ходила туда. Все село знало, что это за человек».

Сам подозреваемый, которого арестовали на два месяца, свою вину не признает и говорит, что она «сама ударилась». По его словам, днем они выпили шампанского, а вечером он помылся и пошел смотреть телевизор.

«Вскипятил для нее воду. Вдруг услышал грохот. Окликнул ее. Не отзывается. Побежал на кухню. Она лежала на полу. На батарее и умывальнике была ее кровь. Лицо тоже все залито кровью. Я испугался и потащил ее в другую комнату. Начал обливать водой и делать искусственное дыхание. Хлопал по ней, чтобы привести в чувство. Выбежал на улицу и кричал, чтобы вызвали «скорую». Я не мог ей нанести 20 ударов. У меня руки целые», –оправдывается мужчина.

Однако полиция не верит в такие оправдания, учитывая, что у него на момент задержания были опухшие кулаки. Более того, он набросился на одного из копов. Начальник Корсунь-Шевченковского райотдела полиции Дмитрий Вовк подчеркнул, что оснований для подозрений хватало.

Напомним, легендарный медик-ангел АТО получил свою последнюю награду.

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