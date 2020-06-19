Волонтер и парамедик Ирина Шевчишин прошла весь ад на Донбассе, но погибла в результате несчастного случая на мирной территории от удара током

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, Ирина родилась в городе Надворная на Ивано-Франковщине, откуда родом и легендарный парамедик Евдокия Попович.

Узнав о поездке на фронт, Ирина Шевчишин попросила Попович взять ее с собой.

"Потому что после тех боев, "котлов", новостей из телевизора, бессонных ночей и слез, я очень прониклась этой бедой и не могла быть в стороне", - признавалась тогда Шевчишин.

Во время поездки на фронт Ирину поразили разбомбленные дома и воронки от обстрелов.

"Мы реально увидели, что это не "сопротивление ополчения", а полномасштабная война с кровью", – говорила тогда волонтер.

Боевые побратимы из 93-й омбр рассказали, что до войны Ирина Шевчишин была далека от медицины. У нее было два высших образования – инженер и бухгалтер-экономист. До войны женщина трудилась на предприятии, а в прифронтовых Песках научилась делать перевязки, уколы и т.д. Когда медики выезжали за ранеными, то Ирина в ускоренном темпе готовила операционный стол.

Будущего мужа Ирина также встретила на Донбассе. Когда Попович уезжала, парамедик "Артистка" оставалась сама на хозяйстве. Постоянно нужны были мужские руки – дрова наколоть, что-то поднести, починить генератор.

Женщине было стыдно обратиться за помощью к бойцам, поэтому Попович оставила военного "Быка" присматривать за ней. Именно так и закрутилась история любви.

Несмотря на то, что Ирине Шевчишин было за 50, выглядела она намного младше.

"У нее не зря был позывной "Артистка" – неимоверно красивые черты лица, вся красивая. Когда мы познакомились, я к ней постоянно обращалась – "доця". А потом как-то Иринка подошла ко мне и сказала: "Рая, я же не доця, я ненамного младше вас". И мы так смеялись", – вспоминает волонтер Раиса Шматко.

По ее словам, после трагедии у Ирины остались муж, взрослый сын и отец, которому уже за 80 лет.

"Володя сейчас служит в 93-й бригаде. Это страшно – муж приехал с фронта хоронить жену, которая погибла дома", – добавила Шматко.

Напомним, трагически оборвалась жизнь знаменитой "Артистки", спасавшей бойцов.

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