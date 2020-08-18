Россия пошла на провокации на территории Донбасса, несмотря на достигнутое перемирие

Как установило Главное управление разведки, российские террористы принялись активно стягивать на временно оккупированную территорию Донбасса военную технику.

Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны Украины.

Кроме того, отдельными грузовиками с территории России на восток Украины завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения, скрыть этого не удалось. В частности, нарушения были замечены в Донецкой и Луганской области, теперь о перемирии можно забыть.

"Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", – сказано в сообщении.

Также ранее сообщалось, что на седьмой год войны с Россией в РФ упорно продолжают отрицать присутствие своих войск на Донбассе.

Так, в социальных сетях опубликовали фотографии кладбища уничтоженной военной техники возле села Синявское в Ростовской области.

Напомним, боевики воспользовались перемирием ради продвижения, бойцы ВСУ забили тревогу.

Как сообщала Politeka, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.

Также Politeka писала, что боевик Гиркин проговорился о новой "республике" в Украине и сдал Путина.