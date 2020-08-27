Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк предупредил Украину о новой угрозе

По его словам, в случае значительного обострения ситуации на территории Беларуси украинская разведка не исключает возможности возникновения угрозы для нашего государства с севера.

Такое мнение он высказал для журналистов издания Обозреватель.

Он добавил, что в настоящее время серьезного наращивания военного присутствия РФ на территории Беларуси нет, однако ее отдельные подразделения находятся в стране, то есть российские военные уже на территории Беларуси.

"Вооруженные силы РФ осуществляют подготовку к проведению стратегических учений "Кавказ 2020". Поэтому отдельные подразделения и военнослужащие России находятся на территории Беларуси в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Однако, в случае значительного обострения ситуации на территории Беларуси, не исключается возникновение дополнительных угроз для Украины с северного направления", – заявил Черняк.

По состоянию на 27 августа разведка оценивает вероятность провокаций на белорусском участке границы Украины как низкую.

"При активном вмешательстве России во внутренние дела Беларуси и попытке использования Кремлем кризиса в Минске для реализации планов по поглощению Белорусского государства РФ может значительно усилить свое военное присутствие и использовать белорусскую территорию и ресурсы для расширения масштабной вооруженной агрессии против нашего государства", – отметил Черняк

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