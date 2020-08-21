Главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская рассказала о том, когда вернется домой

Оппозиционерка, которую многие считают настоящей победительницей президентской гонки в Беларуси, заявила, что вернется в страну только после того, как будет чувствовать себя тут в безопасности.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Вильнюсе, передает Politeka.net.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Вильнюсе, передает Politeka.net.

Когда журналисты поинтересовались мнением Светланы относительно того, сколько еще продолжатся протесты в Беларуси, она ответила уклончиво:

«На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций».

Также не услышали журналисты и прямого ответа на вопрос о том, будет ли она снова участвовать в выборах, если таковые назначат. Тихановская только отметила, что сначала нужно этих самых выборов добиться.

Что касается диалога с белорусской властью, то тут она была более многословна:

«Я очень надеюсь и я верю в то, что руководство услышит свой народ. Нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ. И то, что он видит сейчас, ясно дает понять, что люди хотят перемен. Я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает и народ будет услышан. И они выйдут на диалог и состоятся те самые новые прозрачные честные выборы».

Как известно, оппозиционерка, которая, если верить экзит-полам и подсчетам голосов на тех участках, где не побоялись озвучить настоящие результаты, оставила Лукашенко далеко позади, вынуждена была уехать в Литву.

В одном из своих последних видео она призвала белорусов не сдаваться и выходить на протесты. По ее словам, мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню и довела ситуацию до критической.

«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны!», – заявила Тихановская.

Мы также рассказывали о том, что Европарламент не признал результаты выборов в Беларуси и назвал Лукашенко персоной нон-грата. В свою очередь белорусский президент обратил все надежды в сторону Владимира Путина, с которым уже несколько раз созванивался и заручился его поддержкой.

В одном из своих интервью политик даже заявил, что в случае необходимости Россия готова оказать Беларуси военную поддержку.

Ряд политических эксрпертов уверены, что поддержка Путиным Лукашенка обернется для Беларуси потерей суверенитета, поскольку кремлевский небожитель больше не будет медлить с созданием Союзного государства.

Напомним, Тихановская отреклась от протестующих.

Как сообщала Politeka, конкурент Лукашенко поддержал наемников Путина и взмолился о помощи.

Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.