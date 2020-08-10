Александр Лукашенко впервые после оглашения предварительных результатов президентских выборов в Беларуси и вспыхнувших протестов в стране сделал заявление

Во время визита на ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» политик подчеркнул, что в государстве «политика одна должна быть – люди», – передает ресурс «БЕЛТА».

Тем временем протесты людей, которые выступают против результатов выборов, считая их сфальсифицированными, набирают обороты.

Первая ночь после выборов ознаменовалась массовыми столкновениями участников протестов с ОМОНовцами, которые применили светошумовые гранаты и водометы. Сети и мировые СМИ облетели фото окровавленных людей.

Более того, уже есть погибший. Автозак силовиков, вьехав в толпу, задавил Евгения Заичкина.

Главная конкурентка Лукашенко отреагировала на беспорядки. СМИ сообщили, что Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью Беларуси относительно массовых протестов в стране.

Президент Украины Владмир Зеленский в связи с событиями в Беларуси выступил с обращением к белорусскому народу. Он призвал граждан соседнего государства к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

Как известно, по предварительным данным, Александр Лукашенко набрал сенсационные 80,23%, его главная оппонентка Светлана Тихановская — 9,9%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Явка на выборах составила 84,23%.

Напомним первые результаты выборов в Беларуси: «Явка превысила 100%», подробности скандального голосования.

Как сообщала Politeka, Майдан охватил Беларусь: люди схлестнулись с ОМОНом, в ход пошли гранаты, кадры восстания.

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