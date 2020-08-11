В Беларуси с новой силой вспыхнули протесты против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко в шестой раз одержал победу

Люди уверены в фальсификации результатов и поэтому вышли на улицы сначала в ночь с 9 на 10 августа, а затем вечером 10 августа, несмотря на огромное количество силовиков, передает Politeka.net.

Мировые СМИ без перерыва транслируют картины происходящего на улицах Минска и других городов, сообщают о пострадавших и следят за реакцией Александра Лукашенко на события. Последний, в свою очередь, первые заявления сделал еще вчера, сообщив об управлении протестами из-за рубежа и обозвав беларуссов «овцами».

Однако этим не ограничилось. Так, телеграмм-канал «МБХ медиа» опубликовал новое видео с комментарием президента относительно новой волны протестов.

«Им нужна жертва. Мы задержали организаторов, которые прятались, бегали по зауголью. Около трех тысяч, из них почти половина в Минске. Обкуренные, Сергей Николаевич. Пьяных много. С наркотиками. Ужас», — сказал Лукашенко во время встречи с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

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«Режим держится исключительно на нас, и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин», - отмечают активисты.

The police beat the lying man.



Today we have received hundreds of videos with evidence of human rights violations in Belarus.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/jqGPkZ2QWg — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

Люди требуют признать Светлану Тихановскую победительницей президентских выборов или провести новые выборы, а также освободить всех заключенных.

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