Жители временно оккупированного Севастополя возмутились активизацией военной техники в городе
Известно, что в городе пройдет показательный форум "Армия-2020",
Как утверждают местные жители, во время репетиции танки поставили прямо у жилых домов, а некоторые в знак протеста даже вывесили баннер с надписью "Уберите танки от наших домов!".
"Во время подготовки к форуму военные каждый день стреляли из автоматов, с боевых вертолетов, танков и проводили репетицию авиашоу на сверхзвуковых самолетах, опускаясь во время маневра на высоту 50-100 метров от земли при нормативе для населенных пунктов не меньше 300 метров", - цитирует "Диалог" сообщения российских СМИ.
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Ранее мы сообщали, что в сети появились кадры с данных учений.
Как видно на записях, пара истребителей выполняют фигуры высшего пилотажа над городом.
«Севастополь. Над городом, над жилыми домами. Ладно бы, рухнуло как-то на понаехов-лаптей, но может и на нормальных людей упасть», «Долетаются однажды», «Аттракцион «он упал» не за горами», – подписала видео автор.
Напомним, по данным украинской разведки, в зоне проведения операции Объединенных сил, подразделения вооруженных сил РФ продолжают нести потери личного состава.
Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче воды в Крым: "Самое большое предательство".