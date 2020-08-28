​Жители временно оккупированного Севастополя возмутились активизацией военной техники в городе

Известно, что в городе пройдет показательный форум "Армия-2020",



Как утверждают местные жители, во время репетиции танки поставили прямо у жилых домов, а некоторые в знак протеста даже вывесили баннер с надписью "Уберите танки от наших домов!".

"Во время подготовки к форуму военные каждый день стреляли из автоматов, с боевых вертолетов, танков и проводили репетицию авиашоу на сверхзвуковых самолетах, опускаясь во время маневра на высоту 50-100 метров от земли при нормативе для населенных пунктов не меньше 300 метров", - цитирует "Диалог" сообщения российских СМИ.

Ранее мы сообщали, что в сети появились кадры с данных учений.

Как видно на записях, пара истребителей выполняют фигуры высшего пилотажа над городом.

«Севастополь. Над городом, над жилыми домами. Ладно бы, рухнуло как-то на понаехов-лаптей, но может и на нормальных людей упасть», «Долетаются однажды», «Аттракцион «он упал» не за горами», – подписала видео автор.

Напомним, по данным украинской разведки, в зоне проведения операции Объединенных сил, подразделения вооруженных сил РФ продолжают нести потери личного состава.

За последний месяц, с начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе (от 27 июля) вражеские подразделения потеряли 21 человека умершими и 29 ранеными и травмированными.

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче воды в Крым: "Самое большое предательство".