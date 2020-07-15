Владимир Путин может согласиться вернуть Крым Украине, если позволить ему сохранить лицо

Как сообщает Politeka.net, об этом экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал изданию "Факты".

По словам разведчика, он лично встречался с Путиным и заметил, что президент РФ готов идти на компромисы, но при этом для него очень важно сохранить репутацию. Украинцы смогут заставить лидера страны-агрессора играть по правилам и пойти на уступки, если в итоге он сохранит позицию миротворца и не будет выглядеть проигравшим. Таким образом есть шанс даже вернуть оккупированный Крым, который со временем станет бременем для России.

"Мы же видим — Путин уперся... Если ставить вопрос ребром: «Путин, возвращай Крым Украине!» — хозяин Кремля ни при каких условиях не пойдет на его рассмотрение. Никогда. Потому что это мощный удар по его репутации "сильного лидера", "победителя", "собирателя русских земель"", - отметил Маломуж. - "Но если в крымском вопросе позволить Путину сохранить лицо, то, думаю, он может согласиться вернуть полуостров".

По словам экс-главы украинской разведки, Киев может предложить Кремлю "переходный период", в рамках которого сделать Крым свободной экономической зоной, которой будет управлять международная структура. Украинцы же смогут считать полуостров своей территорией, но никак не подтверждать это открыто, чтобы РФ сохранила нейтралитет.

"Я знаю, что в принципе Путин был не против такого варианта", - заявил Николай Маломуж.

Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.

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