На карте Украины появился еще один «рыжий лес», такой же, как был в Чернобыле после взрыва на ЧАЭС

Только в этот раз он расположен не в центре Украины, а на востоке, где бушевал сильнейший за все годы независимости лесной пожар, который начался еще днем 6 июля вблизи села Осколоновка на территории Боровского и Ахтырского лесничества.

Его последствия показал в своем видеоблоге журналист Денис Казанский. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По словам Казанского, точная причина масштабной катастрофы не установлена до сих пор. Возможно, пожары спровоцировал поджог мусора или сухой травы, как это случалось в разных уголках Украины.

«Так или иначе, последствия этой беды колоссальные. И люди, живущие здесь, будут расхлебывать их еще десятилетиями», – подчеркнул автор.

От пожара пострадала не только природа: горели целые села. В огне погибли семь человек, без крыши над головой остались жители десятков уничтоженных домов в Новоайдарском районе. Больше всего ущерба стихия принесла в село Смоляниново.

Сразу после пожара власти обещали выплатить компенсацию пострадавшим, однако деньги получили далеко не все.

По словам местных жителей, они не ожидали, что огонь зацепит село, однако ветер развернулся в эту сторону, и "красный петух" сделал свое черное дело. Пожарников пришлось ждать долго. Один из селян рассказал, что люди обрывали телефоны в МЧС, но там убеждали, что все под контролем. Когда же нагнали пожарных машин со всей Украины, у многих людей уже сгорели дома.

Напомним, Луганщина опять в огне: пожар охватил область из-за обстрелов боевиков.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к домам украинцев, людей массово эвакуируют: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что боевики «ЛНР» не дают возможности Украине тушить пожар на Луганщине: "Вчера мы договорились, но...".